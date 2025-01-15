Телеграм-канал Baza опубликовал, как утверждается, полную расшифровку переговоров разбившегося самолета Azerbaijan Airlines с диспетчерами Грозного, Ростова-на-Дону и Актау.

Судя по расшифровке, после возникновения проблем на борту экипаж сначала решил, что они вызваны попаданием птицы в двигатель. Пилоты первоначально решили возвращаться в Баку, но затем — на фоне отказа систем управления — несколько раз меняли решение, где совершать посадку. Сначала они хотели лететь в Минеральные Воды, затем в Махачкалу, и в итоге приняли решение садиться в Актау.

Также экипаж сообщал диспетчеру, что в пассажирской кабине «заканчивается кислород», предположив, что причиной этого мог стать взрыв кислородного баллона.

Baza не уточняет, откуда в ее распоряжении оказалась расшифровка. Ее подлинность не подтверждалась другими источниками или официальными лицами.

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение при посадке в Актау 25 декабря, погибли 38 человек. Власти Азербайджана заявили, что самолет попал под обстрел российской ПВО, которая в это время отражала атаку украинских беспилотников. Официальные причины катастрофы пока не названы. Расследование ведет Казахстан, «черные ящики» отправлены на расшифровку в Бразилию.

Через три дня после катастрофы президент России Владимир Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за «трагический инцидент, который произошел в воздушном пространстве России». Он ничего не говорил про причины произошедшего.

Алиев обвинял Россию в намерении «замять вопрос» и критиковал за «бредовые версии», в частности, за версию о взрыве газового баллона на борту (публично ее высказывали в Росавиации). Президент Азербайджана заявил, что РФ должна официально признать вину в крушении самолета и привлечь к уголовной ответственности непосредственных виновников инцидента.

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