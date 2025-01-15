Адвокат сообщил, что дело чеченского подростка, из-за которого Кадыров раскритиковал Бастрыкина и Колокольцева, вернули в прокуратуру

Савеловский районный суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений уголовное дело в отношении 14-летнего Муслима Мурдиева. Об этом сообщило агентство «Чечня сегодня» со ссылкой на адвоката Асланбека Минкаилова.

Судебное заседание прошло 14 января.

«Я надеюсь, у обвинения хватит здравомыслия разобраться в этом деле объективно и установить невиновность Муслима», — добавил адвокат. По его словам, Мурдиев останется под домашним арестом.

Мурдиева обвиняют в грубом нарушении общественного порядка и применении насилия из-за драки в парке «Ходынское поле» в Москве. По его версии, он заступился за друга, на которого напал зачинщик драки. Происходящее было снято на телефон. Видео стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Мурдиева. По нему проходят еще четверо фигурантов, а сам подросток с декабря 2023 года находится под домашним арестом.

Следствие утверждало, что пять подростков провоцировали конфликты со случайными прохожими, начинали драку и избивали потерпевших. Так, в сентябре 2023 года они «совершили хулиганские действия с применением насилия в отношении восьми лиц», семь из них — несовершеннолетние. Нападения происходили в московских торговых центрах «Авиапарк», «Дискавери» и в парке «Ходынское поле».

В начале декабря за Мурдиева заступился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он раскритиковал председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и главу МВД Владимира Колокольцева, заявив, что они «сидят не на своих местах». Кадыров заявил, что делом Мурдиева занимаются правозащитники, депутаты, сенаторы и он лично, а правоохранительные органы «не выполняют качественно задачи, поставленные перед ними президентом».

СК России после претензий Кадырова опубликовал видео драк с участием Мурдиева. В ведомстве заявили, что правоохранительные органы в ходе расследования дела приняли «исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям».