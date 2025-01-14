Суд в Москве приговорил семерых украинских военных к срокам до 16 лет за участие в наступлении в Курской области

2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил семерых украинских военнослужащих к срокам от 15 до 16 лет лишения свободы за участие в наступлении ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Сроки назначены Анатолию Волошину, Владимиру Аршулику, Сергею Караеву, Александру Дойчуку, Зиновию Сигеричу, Андриану Кульбабы и Олегу Вовк. Их признали виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего наступление тяжких последствий (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ).

По версии следствия, в начале августа 2024 года обвиняемые, нарушая суверенитет РФ, «незаконно вторглись на территорию Кореневского района Курской области в целях осуществления террористической деятельности». Украинские военные оборудовали в этом районе огневые позиции и развернули командный пункт в одном из домов.

Следствие утверждает, что украинские военные открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, а также запрещали мирным жителям передвигаться и пользоваться телефонной связью.

Фигурантам дела назначены сроки от 15 до 16 лет лишения свободы. Первые три года они проведут в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

Об аресте семерых украинских военных сообщалось в октябре 2024 года. В СК их называли военнослужащими 202 батальона 103-й бригады территориальной обороны.

В декабре суд в Москве приговорил двух украинских военнослужащих Виталия Панченко и Ивана Дмитракова к 14 и 15 годам лишения свободы, признав их виновными в совершении теракта (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ) в Курской области. По версии следствия, 7 августа 2024 года они вместе с другими военнослужащими незаконно пересекли российскую границу и «неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению». В СК утверждали, что военные, применяя физическую силу и угрожая оружием, поместили трех граждан России против их воли в кузов грузового автомобиля, после чего их вывезли на территорию Украины.