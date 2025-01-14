Минюст предложил в связи с инфляцией увеличить штрафы по 36 уголовным статьям. По некоторым из них штрафы не менялись с 2003 года

Министерство юстиции России предложило увеличить размеры штрафов по 36 статьям Уголовного кодекса, связанным с экономическими преступлениями, сообщается на сайте ведомства. Соответствующий законопроект размещен 14 января на сайте проектов нормативных правовых актов.

Минюст объяснил свое предложение тем, что в 2024 году в России были увеличены размеры крупного и особо крупного ущерба по 36 составам преступлений в сфере экономической деятельности. Это позволило декриминализировать некоторые преступления и перевести их в разряд административных правонарушений.

Вместе с тем, штрафы по этим составам преступлений «не пересматривались многие годы и не учитывают инфляционные процессы, что не позволяет достичь одну из основных целей наказания <…> — восстановление социальной справедливости». Как отметили в ведомстве, по некоторым статьям размеры штрафов не менялись с 2003 года.

«Законопроектом предлагается актуализировать размеры штрафов, установленные в санкциях 36 составов преступлений, на уровень инфляции, накопленной с момента установления их действующих размеров, что позволит обеспечить соответствие наказания характеру и степени общественной опасности деяний», — говорится в пояснительной записке.

Поправки, считают в Минюсте, позволят адаптировать размеры штрафов за преступления в сфере экономики «к современным социально-экономическим реалиям».

Как отмечает «Интерфакс», министерство предложило существенное, а в некоторых случаях и кратное увеличение штрафов. Так, санкции по статье 146 УК (нарушение авторских и смежных прав) предлагается повысить с 200 тысяч до одного миллиона рублей и с 500 тысяч до двух с половиной миллионов рублей. Штрафы по статье 159 УК (мошенничество) ведомство предложило увеличить с 300 тысяч до 500 тысяч рублей, по статье 171 УК (незаконное предпринимательство) — с 300 тысяч до полутора миллионов рублей.