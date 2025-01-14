«Коммерсант»: в 2024 году число обращений россиян за визами Японии и Китая выросло в несколько раз

В 2024 году число обращений россиян за визами стран Азии выросло в несколько раз по сравнению с прошлым годом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты операторов делового туризма.

В Японию россияне стали оформлять визы в 2,7 раза чаще, говорят представители двух деловых агентств. Еще одна страна, которую называют операторы — Китай. По разным данным, число обращений россиян за китайскими визами выросло в 1,4–2 раза.

Исполнительный директор сервиса организации командировок Trivio Татьяна Леньшина отмечает, что в прошлом году Япония упростила процедуру подачи: теперь не нужна обязательная оплаченная бронь отеля. Оформление виз в Китай, по ее словам, также проходит быстро и не вызывает сложностей.

В МТС Travel отмечают рост числа оформления виз также во Вьетнам, Маврикий и Марокко. В операторе «Аэроклуб» также отмечают рост спроса на поездки в Саудовскую Аравию, Индию и страны Африки — более чем в два раза. Всего, по данным МТС Travel , в 2024 году россияне совершили на 13% больше путешествий за рубеж, чем за прошлый год. Отдельно рост делового турпотока оценивают в 26%.

При этом, как отмечают туроператоры, спрос на шенгенские визы и визы в США либо показывает меньший рост, либо вообще падает. По данным оператора Continent Express, рост спроса на шенгенские визы составил 20%, в операторе «Аэроклуб», напротив, заметили снижение на 8%.