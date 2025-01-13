В Новосибирске четверых человек приговорили к срокам до 7,5 года за попытку поджога Су-24. Власти называли видео горящего бомбардировщика фейковым

Новосибирский областной суд приговорил четверых фигурантов дела о попытке поджога Су-24 к срокам от пяти до семи с половиной лет по обвинению в диверсиях, сообщают НГС, «Новая Сибирь» и «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Новосибирской области.

Виктор Скоробогатов приговорен к пяти годам, Кирилл Веселов — к шести с половиной годам. Оба они должны будут отбыть по три с половиной года в тюрьме, остальное в колонии строгого режима. Савелий Ряполов и Павел Соловьев получили семь и семь с половиной лет в колонии общего режима. Двое фигурантов на момент вменяемого им преступления были несовершеннолетними, но кто — не уточняется. «Медиазона» писала, что моложе 18 были Ряполов и Соловьев.

По версии следствия, весной 2023 года четверо молодых людей получили указания поджечь самолет Су-24 на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова, а также два релейных шкафа РЖД в Ленинском и Советском районах города и контейнер с телекоммуникационным оборудованием оператора «Мегафон». По данным ФСБ, за это каждому пообещали по 250 тысяч рублей.

После этого в телеграм-каналах появилось видео, на котором, как утверждалось, был снят поджог самолета Су-24 (его в том числе распространил легион «Свобода России»). Однако в правительстве Новосибирской области изданию НГС заявили, что «такого инцидента» не было. Телеграм-канал правительства также опубликовал пост канала «Война с фейками», в котором говорилось, что распространенный в сети ролик с поджогом самолета был постановочным и снят не на заводе Чкалова. О том, что сообщений о возгорании на заводе не было, также заявили в региональном управлении МЧС.

Вместе с этим источник в управлении МВД по Новосибирской области сообщил РБК, что на территорию авиазавода действительно проникли люди, которые пытались поджечь находившийся там на хранении Су-24. Под его шасси нашли следы горючей жидкости, но существенных повреждений самолет не получил.

Спустя год, в мае 2024-го, на суде стало известно, что авиазавод оценил нанесенный ему ущерб более чем в семь миллионов рублей, «Мегафон» — в 1,9 миллиона рублей, а РЖД — в 323 тысячи рублей.