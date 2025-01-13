The Times: Иран отправлял в Россию секретные миссии с целью получить помощь и экспертизу в ядерных разработках

Иран несколько раз отправлял в Россию советника верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи с секретными дипломатическими миссиями, нацеленными на укрепление военных возможностей Тегерана, пишет The Times.

По данным The Times, между Москвой и Тегераном летает старший советник аятоллы Али Лариджани — бывший спикер парламента Ирана и переговорщик по ядерным вопросам. Целью этих поездок в западной разведке считают попытки Ирана получить от России помощь и экспертизу в развитии своей ядерной программы. Визиты были тайными, потому что Тегеран и Москва опасаются ужесточения западных санкций.

Также, по данным источников The Times, Иран хочет получить последнюю версию российского истребителя Су-35 и переустановить свои системы ПВО, которые были уничтожены Израилем. Кроме того, Тегеран с учетом обширного присутствия России в регионе запросил логистическую помощь, чтобы перевооружить группировку «Хизбалла», арсенал которой был «в значительной степени» уничтожен Израилем, пишет The Times.

По словам источника издания, учитывая зависимость России от поставок ракет и беспилотников Ираном, «есть опасения, что Москва готова пересечь ранее проведенные красные линии в отношении иранской ядерной программы».

Бывший директор НАТО по ядерному нераспространению Уильям Альберк отмечает, что, хотя Ирану не нужна помощь в создании ядерной бомбы, он «безусловно выиграет от тайного сотрудничества с Россией». Он предполагает, что иранские специалисты могли бы многому научиться даже если отправить их всего на 24 часа на один из российских ядерных объектов.

The Times отмечает, что укрепление сотрудничества между Тегераном и Москвой происходит в критический момент для Ирана, который потерял позиции на Ближнем Востоке и сталкивается с растущими экономическими трудностями из-за западных санкций.

Иран вместе с этим также стремится к снятию санкций и возобновил обсуждения своей ядерной программы со странами Евросоюза. Второй раунд переговоров Ирана с представителями так называемой группы E3, в которую входят Великобритании, Германия и Франция, должен пройти в Женеве 13 января; первый уже состоялся в ноябре. Цель Ирана на этих переговорах — смягчить опасения Запада по поводу ускорения своей ядерной программы.

Вместе с этим сотрудничество Тегерана с Москвой укрепляется и в официальном поле — 17 января в Москву должен приехать президент Ирана Масуд Пезешкиан, который планирует подписать с Россией договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил Кремль.

Axios отмечал, что за время президентства Джо Байдена ядерная программа Ирана «значительно продвинулась». В конце декабря 2023 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщало, что Иран нарастил темпы производства обогащенного до 60% урана (для производства ядерного оружия необходим обогащенный до 90% и выше уран). Весной 2024 года, по данным Axios, администрация Байдена направляла Ирану частное предупреждение, в котором выражала «серьезную обеспокоенность» по поводу ядерных исследований. При этом в Иране намерение создать ядерное оружие отрицают.

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