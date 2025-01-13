МИД Венгрии приравнял попытку атаки на станцию «Русская» на Кубани к угрозе суверенитету Венгрии. Эта станция нужна для поставок газа в Европу

Любые действия, угрожающие безопасности энергоснабжения Венгрии, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет страны. Так глава венгерского МИДа Петер Сийярто прокомментировал заявление Минобороны РФ о попытке Украины атаковать компрессорную станцию в Краснодарском крае.

По словам министра, газопровод «Турецкий поток» необходим для поставок газа в Венгрию и Центральную Европу. «Мы ожидаем, что безопасность и работоспособность этого транспортного маршрута будут всеми соблюдаться. Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому любые действия, угрожающие безопасности наших поставок энергоносителей, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет», — добавил Сийярто.

Венгрия, как отмечает ТАСС, получает по «Турецкому потоку» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию основную часть газа в соответствии с долгосрочными контрактами с «Газпромом».

Минобороны РФ сообщило, что 11 января украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Эта станция обеспечивает подачу российского газа по трубопроводу «Турецкий поток». По нему газ идет в Турцию, а также страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Все дроны, как заявило российское ведомство, были сбиты. Минобороны РФ назвало целью атаки прекращение поставок газа в европейские страны. Украина заявление российских военных не комментировала.

Поставки российского газа в Европу через Украину прекратились 1 января 2025 года.

О прекращении транзита российского газа через Украину

Транзит газа из РФ через Украину был выгоден и Москве, и Киеву, и Европе. И все же он остановился Что потеряли участники схемы? И почему пожертвовали своими интересами? Объясняет Сергей Вакуленко (Carnegie Politika)

О прекращении транзита российского газа через Украину

Транзит газа из РФ через Украину был выгоден и Москве, и Киеву, и Европе. И все же он остановился Что потеряли участники схемы? И почему пожертвовали своими интересами? Объясняет Сергей Вакуленко (Carnegie Politika)