Минобороны РФ: украинские дроны пытались атаковать компрессорную станцию в Краснодарском крае, чтобы остановить поставки газа по «Турецкому потоку»
Минобороны России заявило, что украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».
Атака беспилотников, как утверждает ведомство, произошла 11 января. Станция расположена в населенном пункте Гай-Кодзор.
По данным Минобороны, все беспилотники были сбиты. В результате падения обломков дрона «незначительные повреждения» получили здание и оборудование газоизмерительной станции. Оборудование уже восстановлено, среди персонала пострадавших нет. заявили в министерстве.
В Минобороны утверждают, что целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны. «Компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод „Турецкий поток“ в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено», — говорится в сообщении.
Украинская сторона пока не комментировала заявление Минобороны РФ.
Минобороны России в своей сводке утром 11 января сообщало, что над Краснодарским краем уничтожены 16 украинских беспилотников. Об атаках беспилотников в ночь на 11 января сообщали жители Анапы и Новороссийска.
«Медуза» — это вы! Уже три года мы работаем благодаря вам, и только для вас. Помогите нам прожить вместе с вами 2025 год!
Если вы находитесь не в России, оформите ежемесячный донат — а мы сделаем все, чтобы миллионы людей получали наши новости. Мы верим, что независимая информация помогает принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Берегите себя!