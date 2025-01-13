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Минобороны РФ: украинские дроны пытались атаковать компрессорную станцию в Краснодарском крае, чтобы остановить поставки газа по «Турецкому потоку»

Источник: Минобороны РФ

Минобороны России заявило, что украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». 

Атака беспилотников, как утверждает ведомство, произошла 11 января. Станция расположена в населенном пункте Гай-Кодзор. 

По данным Минобороны, все беспилотники были сбиты. В результате падения обломков дрона «незначительные повреждения» получили здание и оборудование газоизмерительной станции. Оборудование уже восстановлено, среди персонала пострадавших нет. заявили в министерстве. 

В Минобороны утверждают, что целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны. «Компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод „Турецкий поток“ в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено», — говорится в сообщении. 

Украинская сторона пока не комментировала заявление Минобороны РФ.

Минобороны России в своей сводке утром 11 января сообщало, что над Краснодарским краем уничтожены 16 украинских беспилотников. Об атаках беспилотников в ночь на 11 января сообщали жители Анапы и Новороссийска. 

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