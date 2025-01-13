Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе и обсудить транзит газа. В ответ президент Украины позвал премьера Словакии в Киев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил президента Украины Владимира Зеленского на переговоры по вопросу транзита российского газа. Об этом Фицо заявил в открытом обращении к Зеленскому, которое опубликовано в фейсбуке премьера Словакии.

По его словам, встреча может пройти на территории Словакии, вблизи границы с Украиной. Фицо считает, что такая встреча «создаст хорошие условия для открытого разговора о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины».

«Ваше решение прекратить транзит газа через Украину в сторону Словакии и другим потребителям наносит огромный ущерб самой Украине, Словакии и Евросоюзу в частности. Это вызывает неоднозначную реакцию, что не способствует ни двусторонним, ни многосторонним отношениям», — также заявил премьер-министр Словакии.

Зеленский на момент публикации этой новости на предложение Фицо не ответил.

Обновление. Владимир Зеленский в ответ на предложение Роберта Фицо позвал его в Киев. «Хорошо. Приезжайте в Киев в пятницу», — написал президент Украины в соцсети Х.

Поставки российского газа в Европу через Украину, которые осуществлял «Газпром», были остановлены 1 января в связи с окончанием договора на транзит. До этого российский газ поставлялся в три страны Евросоюза — Словакию, Австрию и Венгрию.

В Киеве неоднократно говорили, что прекратят транзит российских газа и нефти в Европу с 2025 года из-за войны. При этом власти Украины заявляли о готовности осуществлять транзит газа из других стран.

На фоне прекращения транзита между премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Украины Владимиром Зеленским произошла публичная перепалка. В конце декабря Фицо приезжал в Москву на встречу с Владимиром Путиным, назвав свой визит «ответом» Зеленскому. Президент Украины назвал эту поездку «либо торговлей государственными интересами, либо работой на собственный карман».

После прекращения транзита газа Фицо также пригрозил, что Словакия прекратит поставки электроэнергии Украине и сократит поддержку украинских беженцев.

Последствия прекращения транзита российского газа через Украиину

Российский газ поступал в Европу через Украину десятилетиями — даже на фоне войны. Теперь экспорт остановлен Что потеряют РФ, Украина и страны Европы? И вырастут ли цены на газ?

Последствия прекращения транзита российского газа через Украиину

Российский газ поступал в Европу через Украину десятилетиями — даже на фоне войны. Теперь экспорт остановлен Что потеряют РФ, Украина и страны Европы? И вырастут ли цены на газ?