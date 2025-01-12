ВСУ заявили, что в результате российского авиаудара по Судже погибла мирная жительница
Жительница Суджи Курской области погибла в результате российского авиационного удара, заявил Алексей Дмитрашковский, представитель комендатуры Вооруженных сил Украины, созданной на части Курской области, занятой украинской армией. Его слова приводит «РБК-Украина» 12 января.
По словам Дмитрашковского, вечером 11 января российская авиация нанесла два удара по району интерната, в котором находились около 70 человек — пожилые люди, в том числе люди с инвалидностью.
В результате удара местная жительница получила рваную рану руки. К утру 12 января раненая женщина умерла, сообщил Дмитрашковский. Независимых подтверждений этой информации нет.
Судя по фотографиям, которые опубликовал телеграм-канал «Суджа родная», под удар попала Суджанская школа-интернат на улице Ленина (снимки этого учреждения доступны в паблике во «ВКонтакте»). На опубликованных фотографиях видно, что на стенах здания есть надписи «Люди».
Вооруженные силы РФ в начале 2025 года начали очередной этап наступления на Суджу Курской области с нескольких направлений, в то же время украинские военные начали свои контратаки, говорится в военной сводке «Медузы» от 12 января. Суджа находится под контролем Вооруженных сил Украины с августа 2024 года.
Представитель комендатуры ВСУ в Курской области Алексей Дмитрашковский заявил, что на территориях, контролируемых украинскими военными, находятся около двух тысяч мирных жителей.
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