«Альтернатива для Германии» отказалась осудить Россию за вторжение в Украину

Ультраправая популистская партия «Альтернатива для Германии» на партийной конференции в городе Риза в Саксонии 11 января приняла предвыборный манифест. Делегаты отказались осудить в принятом документе полномасштабное вторжение войск РФ в Украину, сообщает Tagesschau.

С предложением включить такой пункт в предвыборный манифест выступил один из основателей партии Альбрехт Глазер. Большинство делегатов (69%) проголосовали против. Всего в съезде в городе Риза участвовали около 600 делегатов.

Участники партийной конференции единогласно выступили за то, чтобы выдвинуть главу партии, 45-летнюю Алис Вайдель, кандидатом в канцлеры Германии. Ранее партия не участвовала в выборах такого уровня.

Алис Вайдель заявила на съезде, что партия выступает за то, чтобы вернуть в строй газопроводы системы .

Конференция «Альтернатива для Германии» в Ризе сопровождалась протестами, в которых, по разным оценкам, участвовали от 6 до 12 тысяч человек.

В Германии в начале 2025 года пройдут досрочные парламентские выборы. Ожидается, что голосование состоится 23 февраля, на семь месяцев раньше срока.

По данным опросов, 30% немецких избирателей отдают предпочтение Христианско-демократическому союзу (ХДС) и его лидеру Фридриху Мерцу. В то же время «Альтернатива для Германии», согласно опросам, может получить около 20% голосов. Предполагается, что АдГ останется в оппозиции, поскольку другие партии отказываются вступать с ней в коалицию. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), по данным опросов, может рассчитывать на поддержку 14-17% избирателей. СДПГ на съезде 11 января решила вновь выдвинуть Олафа Шольца кандидатом в канцлеры.

Партия «Альтернатива для Германии» перед выборами заручилась поддержкой бизнесмена Илона Маска, который открыто рекламирует АдГ в своей соцсети Х. В бундестаге начали проверку после того, как Маск поддержал АдГ.