Жителей Москвы начали отговаривать от разводов при расторжении брака в МФЦ
В многофункциональных центрах (МФЦ) Москвы начали предлагать услуги медиации супружеским парам, желающим оформить развод, пишут «Ведомости».
Эта процедура направлена на то, чтобы попытаться примирить супругов, решивших расторгнуть брак. Консультацию специалиста-медиатора можно получить в течение месяца с момента подачи заявления на развод. Услуга бесплатна для граждан с постоянной регистрацией в Москве.
Помощь основывается на конфликтологической, медиативной и психологической поддержке, сообщается на сайте службы медиации.
В МФЦ могут развестить по обоюдному согласию пары, не имеющие общих несовершеннолетних детей. В остальных случаях предусмотрена процедура развода через суд.
Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2024 года в России были зарегистрированы 360 тысяч браков 318 тысяч разводов. По утверждению ВЦИОМ, Россия вышла на третье место в мире по числу разводов.
В сентябре 2024 года в Госдуму внесли законопроект, который обязывает российские суды принимать меры для примирения супругов, желающих расторгнуть брак, направляя их на консультацию к семейному психологу. В пояснительной записке говорилось, что законопроект «разработан в целях помощи супругам в сохранении брачно-семейных отношений» и направлен на укрепление института брака и снижение числа разводов семей с детьми.
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