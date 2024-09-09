В Госдуму внесли законопроект, обязывающий консультироваться с семейным психологом при разводе

Российские суды собираются обязать отправлять супругов, желающих расторгнуть брак, на консультацию к семейному психологу. Соответствующий законопроект, подготовленный депутатом Игорем Антропенко («Единая Россия») и сенатором Дмитрием Перминовым, внесен на рассмотрение Госдумы.

Документ предусматривает, что суд принимает меры для примирения супругов, в том числе, путем «получения ими социально-психологических услуг».

Направление на консультацию с психологом авторы законопроекта предлагают сделать обязательным как в том случае, если один из супругов не согласен расторгнуть брак, так и в том случае, если брак расторгается в судебном порядке при взаимном согласии супругов.

На реализацию мер по примирению супругов авторы законопроекта отводят три месяца.

Решение о расторжении брака, говорится в законопроекте, суд сможет принять, «если меры по примирению супругов оказались безрезультатными, и супруги (один из них) уклонились от их реализации и настаивают на расторжении брака».

Законопроект, говорится в пояснительной записке, «разработан в целях помощи супругам в сохранении брачно-семейных отношений» и направлен на укрепление института брака и снижение числа разводов семей с детьми.

«Очевидно, что супруги не всегда способны самостоятельно урегулировать проблемы, которые привели к решению о расторжении брака», говорится в пояснительной записке.

В действующей редакции Семейного кодекса прописано, что в случае, если пара разводится в судебном порядке и один из супругов не согласен на расторжение брака, суд «вправе принять меры к примирению супругов» и «вправе отложить разбирательство» на три месяца. В случаях, когда супруги разводятся через суд, но оба готовы расторгнуть брак, действующий Семейный кодекс разрешает суду «расторгать брак без выяснения мотивов развода», но не ранее, чем через один месяц после подачи заявления.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко в начале сентября на коллегии ведомства заявил о планах «разработки законопроекта, который вводит обязательную досудебную примирительную процедуру по делам о расторжении брака, определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов». Также, цитировал Чуйченко ТАСС, планируется «предусмотреть возможность получения супругами социально-психологической помощи при расторжении брака».

О разработке Минюстом соответствующего законопроекта писал и «Коммерсант» 9 сентября. Как сообщили изданию в Минюсте, инициатива обсуждается в рамках реализации госполитики в сфере защиты семьи и «сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».