В Выборге возбудили дело о теракте после пожара в здании фонда, где собирают помощь участникам войны

В Выборге на проспекте Победы произошел пожар в помещении фонда «Выборгский рубеж», где собирают помощь участникам войны в Украине. Об этом сообщает «Фонтанка».

Пожар произошел утром 9 января, площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

По информации «Фонтанки», возбуждено уголовное дело о теракте. Около шести утра (не уточняется, 9 или 10 января — прим. «Медузы») на месте происшествия задержали восьмиклассника, который, как утверждает следствие, снимал последствия пожара. За это ему обещали заплатить пять тысяч рублей.

Следствие считает, что школьник должен был передать видео 48-летнему жителю Выборга. Его также задержали и поместили в изолятор. На мужчину составили протоколы о мелком хулиганстве и «дискредитации» армии. Школьника отпустили после беседы.

47news.ru пишет, что следователи изучили телефон мужчины, там нашли фотографию, на которой он стоит у мемориала Советско-финляндской войне «с плакатом о ядерной войне».