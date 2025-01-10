В России ограничили автоматический сбор данных о госзакупках

Власти России ограничили сбор данных о государственных закупках, начиная с 1 января 2025 года, сообщила газета «Ведомости» в номере от 10 января.

На сайте госзакупок запретили выгрузку информации и документов в машиночитаемом виде, то есть в формате, позволяющем анализировать данные с помощью программного обеспечения. Если раньше для получения документов использовали , то теперь — «сервисы отдачи документов и информации», сообщается на сайте единой информационной системы (ЕИС).

Данные с портала госзакупок через FTP-сервер мог скачать любой человек, а существовавшая возможность «массовой выгрузки» (то есть получение слепка базы данных, а не отдельных ее частей) позволяла осуществлять достаточно сложный анализ информации, сказал «Ведомостям» соучредитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин.

Теперь, чтобы получить данные с портала госзакупок, нужно пройти аутентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации, а также обосновать цель получения данных. Если обоснование сочтут некорректным, работу сервисов для пользователя ограничат или заблокируют.

Кроме того, число запросов для получения данных ограничили определенным количеством за один час, но сколько запросов можно сделать, неясно. В ответ на один запрос пользователь может получить один справочник или один документ по подсистеме ЕИС.

Ограничения ввели для дополнительного контроля, чтобы «отслеживать, кто и какие данные собирает», сообщил «Ведомостям» глава отдела тендерного сопровождения компании «Тендерплан» Алексей Горбунов. «Тендерплан» участвовал в пилотном проекте по изменению порядка передачи данных на портале ЕИС.

В последние годы государственные органы уменьшают количество данных, публикуемых в свободном доступе, чтобы эту информацию не могли использовать против интересов государства, сказала в разговоре с «Ведомостями» руководитель IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева.

Росреестр в марте 2023 года закрыл доступ к информации о владельцах объектов недвижимости. разрешив предоставлять такие данные только с согласия собственников. Ранее данные Росреестра активно использовали в расследованиях, которые проводил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.