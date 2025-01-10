В Лос-Анджелесе в результате лесных пожаров погибли 10 человек. Уничтожены более 10 тысяч строений

Количество погибших в результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе увеличилось до 10 человек, сообщает CNN со ссылкой на окружной департамент судебно-медицинской экспертизы.

Днем ранее сообщалось о пяти погибших.

По последним данным, пожары уничтожили около 10 тысяч строений в округе Лос-Анджелес. Только в районе Пасифик-Палисейдс, где расположены дома многих голливудских знаменитостей, уничтожены 5316 строений.

В пожарном департаменте Лос-Анджелеса сообщили, что сейчас в округе все еще продолжаются пять пожаров.

Полиция Лос-Анджелеса также объявила, что задержала мужчину, подозреваемого в попытке поджога в районе Вудленд-Хиллз. Его поместили под стражу, подробности не сообщаются.

По словам шерифа округа Роберта Луны, более 500 полицейских занимаются эвакуацией жителей, контролем дорожного движения и «пресечением мародерства». Военнослужащие Национальной гвардии также будут задействованы для борьбы с последствиями пожаров и «других миссий», добавил он.

Он также заявил, что в некоторых пострадавших районах планируется ввести комендантский час, который будет действовать с шести вечера до шести утра.

Пожары в Лос-Анджелесе продолжаются с 7 января. В зоне эвакуации находятся почти 150 тысяч человек. Затрудняет борьбу с пожарами сильный ветер и сухая погода.

Лос-Анджелес в огне. Первые оценки ущерба Meduza

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