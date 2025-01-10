РБК: прирост наличных в России по итогам 2024 года оказался самым слабым за девять лет

Объем наличных денег в обращении в России в 2024 году может показать самый слабый прирост за девять лет. К такому выводу журналисты РБК пришли на основе статистики Банка России и данных о ликвидности банковского сектора к концу года.

Так, по итогам 2024-го объем наличных денег в обращении может достичь 18,44 триллиона рублей, прибавив за год 116,9 миллиарда рублей — всего 0,6%. Как отмечает РБК, это в разы ниже значений прошлых лет.

В 2023-м наличная денежная масса в России увеличилась на 1,97 триллиона рублей, а в 2022-м — на 2,28 триллиона рублей. В течение последних десяти лет показатель ежегодно прибавлял около одного триллиона рублей. До этого самый низкий прирост фиксировался в 2016 году (267,6 миллиарда рублей), а отток наличности по итогам года последний раз наблюдался в 2015-м (−318,8 миллиарда рублей).

Издание отмечает, что статистика, которую анализировали журналисты, отражает все наличные деньги вне ЦБ, включая остатки в кассах коммерческих банков, но основная часть средств находится на руках у населения.

Опрошенные РБК эксперты подтвердили выводы издания. Они отметили, что перетоку денег в безналичную форму способствовали высокие ставки. «Период сокращения наличности, как и в прошлые годы, совпал с периодом высоких процентных ставок. То есть среднестатистический потребитель повел себя рационально, высокие ставки привлекли его сбережения во вклады. Речь [идет] не о том, что кто-то вынул последние деньги из-под матрасов, но просто проявлял большую бережливость», — отметила главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

По данным ЦБ, за десять месяцев 2024-го средства россиян на срочных вкладах в банках увеличились на 7,54 триллиона рублей (25,8%) — до 36,83 триллиона рублей.

Собеседники РБК не ожидают, что эта тенденция сохранится в 2025 году. Они полагают, что ставки будут снижаться, хотя глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала повышение ставки и на заседании в феврале 2025 года.

Банк России на заседании в конце 2024 года сохранил на уровне 21%. Большинство аналитиков ждали очередного повышения. В ЦБ считают опасным снижение ключевой ставки для дополнительного стимулирования спроса в нынешней рыночной ситуации, когда спрос уже превышает предложение.