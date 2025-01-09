Высокопоставленный иранский генерал: Россия бомбила в Сирии не противников Асада, а пустыри
Высокопоставленный иранский генерал Бехруз Эсбати, выступая на прошлой неделе в мечети в Тегеране, заявил, что Москва фактически обманула Иран, утверждая, что наносила удары по антиправительственным силам в Сирии. Аудиозапись его выступления опубликовал базирующийся в Женеве сайт Abdi Media, пишет The New York Times.
Эсбати назвал свержение режима Асада «поражением» Ирана.
«Я не считаю, что потеря Сирии — это то, чем можно гордиться. Мы потерпели поражение, поражение очень серьезное. Нам нанесли очень сильный удар», — говорит генерал на записи.
По его словам, отношения Ирана с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом были напряженными в течение последних месяцев. Это связано с тем, что Асад ответил отказом на многочисленные просьбы Тегерана открыть фронт против Израиля после атаки террористов ХАМАС 7 октября 2023 года.
Эсбати обвинил Россию в том, что она ввела Иран в заблуждение относительно своих действий против антиправительственных сил в Сирии. По его версии, российская авиация вместо ударов по повстанцам сбрасывала бомбы и ракеты на пустыри.
Кроме того, генерал утверждает, что в прошлом году, когда Израиль наносил удар по связанным с Ираном объектам в Сирии, Россия отключила некие радары, «фактически способствуя этим атакам».
Генерал добавил, что Иран продолжит действовать в Сирии и будет пытаться сформировать «ячейки сопротивления».
The New York Times утверждает, что заявления генерала «ошеломили» иранцев как своим прямолинейным содержанием, так и тем, их произнес такой высокопоставленный генерал Вооруженных сил Ирана. По данным газеты, в Сирии Эсбати руководил военными операциями Ирана и координировал свои действия с сирийскими военными начальниками и российскими генералами.
Российские власти обвинения Эсбати пока не комментировали.
В начале декабря 2024 года исламистские боевики, оппозиционные правительственным силам президента Сирии Башара Асада, вошли в Дамаск и захватили власть в стране. Сам Асад бежал и укрылся в Москве, которая предоставила ему убежище. Оппозиционные Асаду силы возглавляла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам».
Во время наступления исламистских боевиков российские военные регулярно отчитывались, что нанесли «ракетно-бомбовые удары по местам скопления живой силы и техники, складам боеприпасов и вооружения террористов в провинциях в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо».
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