В Чечне 19-летний Висхан Тазуркаев умер после пыток в отделе полиции

19-летний житель чеченского города Аргун Висхан Тазуркаев умер после похищения и пыток в отделе полиции. Первым об этом сообщил оппозиционный чеченский телеграм-канал Niyso 8 января. Информацию подтвердил источник издания «Кавказ.Реалии».

По данным Niyso, несколько дней назад Висхана Тазуркаева похитили с рабочего места, после чего доставили в Аргунский РОВД, где пытали током. Niyso пишет, что мужчина умер «на прошлой неделе», то есть в период с 31 декабря по 5 января.

Источник издания «Кавказ.Реалии» рассказал, что незадолго до смерти Тазуркаева отпустили и «привезли домой». «Официально сообщалось, что причиной смерти стала внезапная болезнь, но на похоронах выяснилось, что юноша скончался из-за пыток — это не афишируется», — пишет издание.

В свою очередь, Niyso утверждает, что полицейские передали тело Тазуркаева его родителям, когда он уже был мертв. Источники движения заявили, что представители силовых структур потребовали называть причиной смерти Тазуркаева самоубийство.

В прошлом уже сообщалось о пытках в отделе МВД по Аргуну, отмечает «Кавказ.Реалии». Весной 2021 года в отделе полиции без предъявления каких-либо обвинений около трех недель удерживали 26-летнего жителя села Комсомольское Акрамана Татаева. С лета 2024 года отдел МВД по Аргуну возглавляет выходец из отрядов быстрого реагирования «Ахмат» и «Терек» Заур Насуханов.

Чеченский телеграм-канал Niyso сообщил в начале января, что 29 декабря в Аргуне похитили 17-летнего Рамзана Ванаева. Его увезли с работы, после чего за него потребовали выкуп. Другие источники эту информацию не подтверждали.