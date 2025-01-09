Песков: к мнению жителей Гренландии нужно проявить такое же уважение, как к мнению людей в новых регионах России

В вопросе притязаний избранного президента США Дональда Трампа на Гренландию нужно учитывать мнение населения острова — так же, как учитывалось мнение людей в «новых регионах» России, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Россия «внимательно наблюдает» за «достаточно драматическим развитием ситуации» вокруг Гренландии, но это «больше вопрос двусторонних отношений США с Данией и другими государствами».

«Наверное, еще можно добавить — там же из Вашингтона звучат разные слова про мнение населения. Очень робко на это реагирует Европа — понятно, что страшно реагировать на слова Трампа, поэтому очень опасливо, скромно, тихо, почти шепотом реагирует Европа. Ведь если звучат слова о необходимости принимать во внимание мнение людей, то наверное, нужно вспомнить про мнение людей четырех новых регионов РФ и нужно проявить такое же уважение к мнению этих людей», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о намерениях избранного президента США относительно Гренландии, Песков назвал арктическую зону «зоной национальных и стратегических интересов» России. «Мы присутствуем в арктической зоне и будем там присутствовать дальше. Мы заинтересованы в сохранении атмосферы мира и стабильности в арктической зоне и готовы к взаимодействию со всеми странами мира», — добавил Песков.

Дональд Трамп высказывался о покупке Гренландии еще во время своего первого срока в 2019 году. После избрания на пост президента в ноябре 2024 года он снова вернулся к этой теме. В декабре Трамп заявил, что «владение и контроль» над Гренландией являются «абсолютной необходимостью» для США, а остров нужен стране «в целях национальной безопасности». На пресс-конференции 7 января Трамп предупредил, что Дания может столкнуться с высокими пошлинами, если не откажется от контроля над Гренландией, а отвечая на вопрос, может ли он заверить, что не будет использовать военное или экономическое давление для получения контроля, сказал: «Нет, я не могу гарантировать вам ни того, ни другого».

По данным источников CNN, союзники и советники Трампа предупреждают датских чиновников о серьезности его намерений относительно Гренландии. Источники Reuters также говорят, что Трамп «серьезно настроен попытаться заполучить Гренландию» — как для «расширения сферы влияния Америки в Западном полушарии», так и для «закрепления своего наследия».