Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ответила избранному президенту США Дональду Трампу, предложившему переименовать Мексиканский залив в «залив Америки», потому что это «красиво» и «охватывает обширную территорию».

На пресс-брифинге Шейнбаум, указывая на историческую карту 1607 года, на которой были объединены некоторые территории нынешних США и северной Мексики, заявила: «Почему бы нам не назвать это Мексиканская Америка? Звучит неплохо, не так ли?».

Шейнбаум добавила, что, по ее мнению, избранного президента Трампа дезинформировали относительно того, что Фелипе Кальдерон (президент Мексики с 2006 по 2012 годы) и Гарсия Луна (его министр безопасности) все еще правят Мексикой, но это не так. «В Мексике правит народ», — сказала она.

Предложение переименовать Мексиканский залив Трамп высказал на своей пресс-конференции в Мар-а-Лаго 7 января. Вместе с этим он раскритиковал Мексику и Канаду из-за нелегальных мигрантов. Также Трамп обвинил Мексику в том, что она «по сути» контролируется наркокартелями, и пригрозил введением пошлин, если правительство Шейнбаум не сможет остановить торговлю наркотиком фентанилом в США.

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