Кремль обвинил Украину и Молдову в энергетическом кризисе в непризнанном Приднестровье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кризисная ситуация с газоснабжением в непризнанном Приднестровье возникла из-за решений властей Украины и Молдовы. Об этом он сказал 9 января на брифинге для журналистов.

«Вы видите, что на протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых, собственно, и жило Приднестровье. Сейчас из-за решений Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности. Ситуация, действительно, кризисная», — сказал Песков (цитата по сообщению телеграм-канала «Вы слушали Маяк»).

1 января 2025 года истек срок соглашения о транзите российского газа в Европу через Украину. После этого российский «Газпром» прекратил прокачку газа через Украину в страны Европы, в том числе в Молдову.

Власти непризнанного Приднестровья сообщили, что запасы газа в регионе закончатся в течение января. Приднестровский «Тираспольтрансгаз» отказался от помощи молдавских государственных компаний, предлагавших импортировать газ из других стран (сама Молдова начала получать газ из Румынии). В Приднестровье без отопления и горячей воды остались более полутора тысяч многоэтажных домов, а без газа — более 70 тысяч частных домов. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил 9 января, что в регионе зафиксировали «отдельные летальные случаи» из-за энергетического кризиса.

«Газпром» предупредил власти Молдовы о прекращении поставок еще в декабре 2024 года. По мнению российской компании, власти Молдовы нарушили контракт, отказавшись оплатить задолженность. Официальный Кишинев признает только часть долга.

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