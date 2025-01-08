Жителя Троицка, арестованного по делу об «оправдании терроризма», оштрафовали за шуточный пост. Он назвал себя «основателем организации ЛГБТК+»

Жителя города Троицк Антона Евдокимова, которого арестовали по делу об «оправдании терроризма», оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за двух публикаций об ЛГБТК+. На решение суда обратили внимание телеграм-канал «Преступление 6.21» и «Медиазона».

Штраф Евдокимову назначила мировой судья судебного участка № 463 Троицка еще в конце ноября, но в базе судов Москвы постановление опубликовали только сейчас.

Судья признала Евдокимова виновным в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» (часть 3 статьи 6.21 КоАП). Согласно постановлению суда, поводом для штрафа стали два поста на странице Евдокимова во «ВКонтакте». Речь идет о фотографии ЛГБТ-флага и ироничной публикации, в которой житель Троицка «сознается», что он — «основатель и главный организатор экстремистской организации ЛГБТК+». Они были опубликованы вскоре после того, как Верховный суд РФ объявил «экстремистским» и запретил «движение ЛГБТ».

Административное дело рассмотрели без Евдокимова — с конца октября 2024 года он находится в московском СИЗО «Бутырка». Его обвинили в «оправдании терроризма» в интернете из-за поста про взрыв на Крымском мосту (часть 2 статьи 205.2 УК). Родственник Евдокимова рассказывал «ОВД-Инфо», что дело завели по доносу, но кто его написал, неизвестно.

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