Жителя Троицка, арестованного по делу об «оправдании терроризма», оштрафовали за шуточный пост. Он назвал себя «основателем организации ЛГБТК+»
Жителя города Троицк Антона Евдокимова, которого арестовали по делу об «оправдании терроризма», оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за двух публикаций об ЛГБТК+. На решение суда обратили внимание телеграм-канал «Преступление 6.21» и «Медиазона».
Штраф Евдокимову назначила мировой судья судебного участка № 463 Троицка еще в конце ноября, но в базе судов Москвы постановление опубликовали только сейчас.
Судья признала Евдокимова виновным в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» (часть 3 статьи 6.21 КоАП). Согласно постановлению суда, поводом для штрафа стали два поста на странице Евдокимова во «ВКонтакте». Речь идет о фотографии ЛГБТ-флага и ироничной публикации, в которой житель Троицка «сознается», что он — «основатель и главный организатор экстремистской организации ЛГБТК+». Они были опубликованы вскоре после того, как Верховный суд РФ объявил «экстремистским» и запретил «движение ЛГБТ».
Административное дело рассмотрели без Евдокимова — с конца октября 2024 года он находится в московском СИЗО «Бутырка». Его обвинили в «оправдании терроризма» в интернете из-за поста про взрыв на Крымском мосту (часть 2 статьи 205.2 УК). Родственник Евдокимова рассказывал «ОВД-Инфо», что дело завели по доносу, но кто его написал, неизвестно.
«Медуза» — это вы! Уже три года мы работаем благодаря вам, и только для вас. Помогите нам прожить вместе с вами 2025 год!
Если вы находитесь не в России, оформите ежемесячный донат — а мы сделаем все, чтобы миллионы людей получали наши новости. Мы верим, что независимая информация помогает принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Берегите себя!