В Карабихском сельском поселении Ярославской области полиция пришла на уличный детский праздник и опросила Деда Мороза и Снегурочку из-за несоблюдения «мер антитеррористической безопасности», сообщают бывший депутат Мосгордумы Евгений Ступин и издание «Подъем».

На видео, опубликованном Ступиным, женщина в полицейской форме говорит кому-то по телефону, что на праздник привезли Деда Мороза, которого «никто не звал» и пытается выяснить у жителей, откуда он взялся. В разговоре с пришедшими на праздник людьми она заявляет, что никто о проведении мероприятия не уведомлен и «никакие меры антитеррористической безопасности не предприняты: ограждения нет, дороги не перегорожены, любой транспорт может въехать в толпу людей».

В следующем кадре эта же женщина общается с самими Дедом Морозом и Снегурочкой у машины с логотипом КПРФ: она представляется и говорит, кто их будет опрашивать. «Задержали Деда Мороза», — комментируют жители за кадром. На этом запись заканчивается.

Детский праздник, по данным «Подъема», был организован депутатами муниципального совета Карабихского поселения от КПРФ, которые призвали жителей приходить, чтобы «подвести общие итоги года». Для детей на это время была подготовлена «развлекательная программа, организованная Дедом Морозом и Снегурочкой». «Подъем» не уточняет дату, но о такой встрече с жителями поселения писал у себя в соцсетях местный депутат от КПРФ Андрей Брой — она прошла на нескольких площадках 29 декабря.

Глава поселения Светлана Егоричева сказала «Подъему», что мероприятие проводили на муниципальной территории, но за разрешением к властям никто не обращался. «В принципе в Ярославском районе были запрещены массовые мероприятия без необходимых мер безопасности: там были прописаны и рамки, и дежурство полиции», — добавила она. Кто вызвал полицию, она не знает.

При этом в одном из постов о мероприятии было отмечено, что встреча с депутатом не требует согласования с администрацией поселения.

Ступин пишет, что жители, пытавшиеся отстоять Деда Мороза, подозревают в провокации бывшего главу поселения Дмитрия Шибаева, «который был очень недоволен выигрышем КПРФ у него в округе на депутатских выборах».