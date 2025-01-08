В Украине задержали командира одной из рот 155-й бригады ВСУ. В отношении этой бригады ведется проверка из-за массового дезертирства

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали командира одной из рот 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Анны Киевской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Имя задержанного не называется, только его звание — старший лейтенант. По версии следствия, командир не выполнил приказ о передаче возглавляемой им роты в оперативное подчинение другому подразделению. Он приказал бойцам бежать без оружия и сам покинул место несения службы.

Военнослужащего задержали 8 января в Ровенской области. Его доставили в Киев, где сообщили о подозрении в самовольном оставлении места несения службы и отказе выполнить приказ. На сайте ГБР говорится, что подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Его отправили под арест.

Сообщение ГБР появилось на фоне информации о случаях дезертирства в 155-й бригаде ВСУ. В декабре 2024 года украинский журналист Юрий Бутусов сообщал, что 1700 военных дезертировали из бригады, не вступая в бой, а еще 50 сбежали во время учений во Франции. Представитель французской армии сообщил AFP 6 января, что во время тренировок во Франции дезертировали несколько десятков военнослужащих ВСУ.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый объяснил эти случаи тем, что новую бригаду совместно формировали «в довольно сжатые сроки — всего за несколько месяцев». Это привело к «формальному отношению со стороны ответственных лиц».