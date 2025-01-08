В столице Чада Нджамене произошла стрельба возле президентского дворца

В столице Чада городе Нджамене произошла стрельба возле президентского дворца. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

По его данным, вооруженные люди проникли на территорию президентского комплекса. Корреспондент AFP сообщил, что все дороги, ведущие к президентской резиденции, заблокированы, а на улицах города можно было увидеть танки.

Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники утверждает, что нападение совершили боевики исламистской группировки «Боко Харам». Канал сообщает о погибших и раненых.

Местные жители рассказали агентству Reuters, что видел колонны военной техники, которые двигались по направлению к президентскому дворцу.

В свою очередь источник «Аль-Арабия», близкий к властям Чада, заявил, что ситуация в столице «находится под контролем», правительственным войскам удалось отразить атаку боевикам.

В мае в Чаде прошли президентские выборы, победителем которых был объявлен президент переходного периода Махамат Идрисс Деби Итно. По официальным данным, он набрал 61% голосов. В конце 2023 года Верховный суд Чада утвердил новую конституцию, которая предполагала проведение всеобщих выборов. Они состоялись в декабре 2024 года. Оппозиция их бойкотировала. Результаты выборов объявят к середине января нынешнего года.