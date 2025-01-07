В США двое преступников, которым Джо Байден заменил казнь на пожизненное заключение, потребовали не отменять им смертный приговор

В США двое осужденных на смертную казнь, которым президент Джо Байден заменил наказание на пожизненное заключение без права досрочного освобождения, отказались подписывать соответствующие документы. Об этом сообщает NBC News.

Адвокаты заключенных подали иск в суд с требованием отменить указ Байдена в их отношении. Приговоренные заявляют о своей невиновности и считают, что смягчение приговоров со смертной казни на пожизненное заключение уменьшит их шансы на успех их дел в апелляциях.

Как поясняет NBC News, апелляции приговоренных к казни всегда рассматриваются более тщательно на предмет возможных судебных ошибок.

В то же время, отмечает телеканал, пока остается неясным, можно ли вообще отказаться от смягчения смертного приговора и каким будет решение суда по искам осужденных, так как прецедентное право по этому вопросу «достаточно туманно». В частности, еще в 1927 году Верховный суд США постановил, что согласие заключенного на отсрочку казни или на полное помилование не требуется.

Джо Байден в конце декабря заменил смертную казнь на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения для 37 из 40 человек, приговоренных к высшей мере наказания федеральными судами. В Белом доме по этому случаю напомнили, что Байден выступает за отказ от применения смертной казни на федеральном уровне — за исключением случаев терроризма и массовых убийств на почве ненависти (трое из 40 преступников, которым Байден не смягчил наказания, были осуждены именно за эти преступления).