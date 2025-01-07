«Мы вернем свободу самовыражения на наших платформах». Цукерберг заявил, что в фейсбуке и инстаграме больше не будет фактчекинга
Корпорация Meta откажется от услуг фактчекеров на принадлежащих ей платформах — в фейсбуке, инстаграме и сервисе микроблогов Threads. Об этом в видеообращении заявил ее основатель Марк Цукерберг.
По словам Цукерберга, существующая система «достигла точки, в которой слишком много ошибок и цензуры». «Мы упростим правила и вернем свободу самовыражения на наших платформах», — сказал он.
Отныне в принадлежащих Meta соцсетях появятся примечания от других пользователей — по аналогии с соцсетью икс, принадлежащей Илону Маску.
Помимо этого, у пользователей останется возможность жаловаться на посты, которые нарушают политику сообщества. Эти жалобы будут приниматься в расчет прежде результатов автоматического сканирования контента.
Также Meta перестанет скрывать политический контент для тех пользователей, которые «хотят видеть его в своих лентах».
Система фактчекинга появилась в фейсбуке в 2016 году на фоне скандала с вмешательстом российских «фабрик троллей» в выборы президента США. Фактчекингом занимались не сотрудники Meta, а сторонние организации, состоящие, в основном, из профессиональных журналистов и редакторов.
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