КНДР объявила об успешном испытании гиперзвуковой баллистической ракеты

Главное управление ракетостроения КНДР провело 6 января успешный испытательный запуск новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции, объявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В отчете говорится, боеголовка ракеты, запущенной с полигона в окрестностях Пхеньяна, преодолела расстояние в 1500 километров со скоростью в 12 раз быстрее скорости звука и точно попала в заданную акваторию в открытых водах. В ходе пуска она вышла на две максимальную высоты в 99,8 и 42,5 километра соответственно, отмечает ЦТАК.

За испытаниями наблюдал глава Северной Кореи Ким Чен Ын. По его словам, новейшая ракета «способна нанести сильный военный удар по противникам, эффективно преодолев любую плотную систему ПРО». Он добавил, что ракета разрабатывалась для сдерживания противников КНДР в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не для наступательных действий.

О ракетных испытаниях в КНДР накануне сообщала южнокорейская разведка. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что сообщение об успешном запуске новой баллистической ракеты средней дальности, оснащенной гиперзвуковой боеголовкой, скорее всего является «обманом».

Согласно оценкам военных Южной Кореи, США и Японии, дальность полета запущенной ракеты составила только около 1100 километров, и к тому же она не достигла второго пика на высоте 42,5 километра.

Южнокорейские военные не исключили, что при разработке новой ракеты КНДР могла получить технологическую помощь от России.

Как пишет агентство «Рёнхап», впервые Северная Корея провела испытательный запуск ракеты с гиперзвуковой боеголовкой в сентябре 2021 года, но он был расценен как неудачный. Последний раз КНДР сообщала об испытаниях баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой в апреле 2024 года. В Южной Корее также расценивали эти заявления как «преувеличенные».

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