Представители ХАМАС заявили, что готовы освободить 34 израильских заложника

Палестинская группировка ХАМАС одобрила список из 34 заложников, которых террористы готовы освободить в рамках возможного соглашения о прекращении огня с Израилем. Об этом агентству Reuters заявил на условиях анонимности представитель террористического движения.

Он отметил, что любая сделка будет зависеть от достижения соглашения о выводе израильских войск из Газы, а также постоянного, а не временного режима прекращения огня.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу вслед за этим заявили, что не получали от группировки такого списка заложников.

Агентство Reuters утверждает, что располагает копией списка, но не разглашает указанных в нем имен.

Как пишет The Times of Israel, на первом этапе потенциальной трехступенчатой сделки на свободу могут выйти 23 женщины, а также 11 мужчин в возрасте до 50 лет, предположительно, находящиеся в тяжелом состоянии.

По сведениям СМИ, в последние дни в Катаре проходят многосторонние переговоры о прекращении огня между ХАМАС и Израилем. Как предполагается, стороны хотят заключить соглашение до 20 января — дня инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

С началом новой войны между ХАМАС и Израилем в октябре 2023 года палестинские террористы захватили в заложники более 250 человек. Около ста из них еще остаются в плену в секторе Газа. Предполагается, что треть из них мертвы.

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