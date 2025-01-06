Конгресс США утвердил победу Трампа на президентских выборах

Члены Сената и Палаты представителей США на специальном заседании 6 января утвердили победу кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента, сообщает The Guardian.

Об утверждении победы Трампа объявила его соперница на президентских выборах, действующий вице-президент Камала Харрис, которая председательствовала на совместном заседании обеих палат конгресса.

Трамп получил 312 голосов выборщиков. После того, как Харрис объявила об этом, республиканцы прервали ее выступление своими аплодисментами и выкриками. Через несколько секунд Харрис сказала, что получила 226 голосов выборщиков, после этого аплодировать начали демократы.

Четыре года назад, 6 января 2021 года, заседание Конгресса, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов и победу на них Джо Байдена, было прервано на несколько часов из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

Президентские выборы, на которых победу одержал Трамп, состоялись 5 ноября 2024 года. Инаугурация Трампа пройдет 20 января.