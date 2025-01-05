Вучич заявил о готовности выкупить долю России в компании «Нефтяная индустрия Сербии» в случае введения санкций США

Белград готов выкупить долю «Газпрома» и «Газпром нефти» в энергетической компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) в том случае, если США введут санкции против сербской компании. Об этом в эфире телеканала РТС заявил президент Сербии Александр Вучич, передает Informer.

В середине декабря Вучич заявил, что в ближайшее время США могут ввести санкции против NIS. 50% акций сербской компании принадлежит «Газпром нефти», еще 6,15% — «Газпрому». Сербия владеет 29,87% акциями компании.

В интервью РТС он уточнил, что в ближайшие дни получит некий официальный документ о санкциях США. Вучич заявил, что открытым остается вопрос, сохранятся ли санкции, если российским компаниям будет принадлежать 40% акций NIS или «американцы потребуют, что российского присутствия вообще не было».

«У нас сейчас есть деньги, чтобы выкупить NIS. Если, по оценкам, стоимость компании составляет миллиард евро, то для выкупа долей „Газпрома“ и „Газпром нефти“ понадобится 600 миллионов. Мы бы не продали [эту долю] кому-то еще, мы бы выкупили ее сами. И у меня есть вопрос к американцам. Вы хотите наказать их [российские компании], но мы заплатим за их долю, и они сразу получат в свое распоряжение 500, 600 или 700 миллионов», — сказал президент Сербии.

NIS — одна из крупнейших энергокомпаний в Юго-Восточной Европе. На ее сайте говорится, что она является крупнейшим источником поступлений в государственный бюджет Сербии. Компания занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа. Ей принадлежит нефтеперерабатывающий завод «Панчево» под Белградом, нефтяные и газовые месторождения, а также более 400 АЗС.

Читайте также

Российский газ поступал в Европу через Украину десятилетиями — даже на фоне войны. Теперь экспорт остановлен Что потеряют РФ, Украина и страны Европы? И вырастут ли цены на газ?

Читайте также

Российский газ поступал в Европу через Украину десятилетиями — даже на фоне войны. Теперь экспорт остановлен Что потеряют РФ, Украина и страны Европы? И вырастут ли цены на газ?