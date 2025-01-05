«Росатом» подаст в суд на Siemens за отказ от поставок оборудования для АЭС в Турции

Российская госкорпорация «Росатом» планирует обратиться в суд из-за того, что немецкая компания Siemens не стала поставлять оборудование на строящуюся в Турции АЭС «Аккую». Об этом в интервью «России 24» сообщил глава компании Алексей Лихачев.

«Очевидно, будут судебные процессы. Предоплаченное оборудование не было поставлено. Оно принесло нам дополнительные расходы как по конкретному приобретению оборудования, так и по корректировке сроков монтажа этого оборудования. Эти претензии будут предъявлены», — заявил он.

Лихачев назвал отказ компании от поставок «демонстративным».

Вице-премьер РФ Александр Новак в октябре говорил, что решение Siemens «не является критическим, но значимо для проекта».

«Несмотря на все наши усилия, а также вовлечение турецкой стороны, переговоры не дали конструктивных результатов: оборудование так и не было поставлено на площадку», — приводит его слова «Интерфакс».

«Росатом» ведет строительство АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Это будет первая атомная электростанция в Турции. Россия и Турция подписали соглашение о строительстве АЭС в 2010 году. Президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск станции в октябре 2023 года, но эти сроки не подтвердились. Новак анонсировал начало работы всех четырех энергоблоков станции в 2028 году, но не стал уточнять сроки запуска первого из них.

В феврале 2023 года сообщалось, что власти Германии не выдали компании Siemens Energy разрешение на поставку электротехнического оборудования для атомной электростанции. Как отмечал «Коммерсант», власти Германии опасаются, что оборудование могут вывезти в Россию, хотя оно изготовлено под конкретный объект.

Ранее власти Венгрии заявляли, что Германия блокировала поставки оборудования Siemens для АЭС , строительством которой занимается «Росатом».