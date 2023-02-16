«Коммерсант»: Германия не дала Siemens разрешение на отправку оборудования для АЭС в Турции, которую строит «Росатом»

Власти Германии не выдали немецкой компании Siemens Energy разрешение на поставку электротехнического оборудования для атомной электростанции в Турции, которую возводит «Росатом», сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ не выдало Siemens все необходимые разрешения на поставку комплектного распределительного устройства, в частности, на экспорт документации. «Коммерсант» отметил, что власти Германии опасаются, что оборудование могут вывести в Россию, хотя оно изготовлено под конкретный объект.

Сейчас власти Турции ведут переговоры с немецкими властями, чтобы выяснить условия, при которых оборудование можно поставить на строящуюся АЭС.

В проектной компании АЭС «Аккую Нуклеар», которая принадлежит «Росатому», сообщили газете, что не получали официальных уведомлений об остановке поставок оборудования, а Siemens Energy «соблюдает свои контрактные обязательства». Власти Германии и Siemens Energy это не комментировали.

Ранее в феврале власти Венгрии заявили, что Германия блокировала поставки оборудования Siemens для АЭС , строительством которой занимается «Росатом». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 14 февраля, что рассматривает действия Германии как «покушение на суверенитет».

Страны Запада после полномасштабного вторжения России в Украину ввели несколько пакетов санкций против РФ, но они не затронул российскую ядерную энергетику.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал Евросоюз ввести санкции в отношении «Росатома», который несет ответственность за захват Запорожской атомной электростанции, крупнейшей АЭС в Европе. Ограничения против «Росатома» не попали в обсуждаемый десятый пакет санкций ЕС, писал Bloomberg. Против таких санкций выступают Венгрия и Болгария.

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