Канцлер Австрии уйдет в отставку после провала переговоров о формировании коалиционного правительства

Канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил, что уйдет в отставку после того, как провалились переговоры о формировании коалиционного правительства. Об этом он сообщил в соцсети X.

Он также покинет пост председателя Австрийской народной партии.

«Мы вели переговоры долго и честно. Никакое соглашение с SPÖ [Социал-демократической партией] по существенным вопросам невозможно», — написал Нехаммер.

Народная партия вела переговоры о создании правящей коалиции с либеральной партией NEOS и Социал-демократической партией. НЕОС вышла из переговоров 3 января.

В конце сентября в Австрии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала правопопулистская Партия свободы. Она набрала 29,2% голосов, но этого оказалось недостаточно для самостоятельного формирования правительства. Народная партия заняла второе место, Социал-демократическая — третье.

Провал переговоров о создании коалиции подтвердил лидер Социал-демократической партии Андреас Баблер, передает Reuters. Он обвинил партию Нехаммера в стремлении сэкономить на пенсиях и зарплатах учителей и полицейских. В свою очередь канцлер заявил, что Народная партия не согласится «на меры, направленные против производств и бизнеса, или на новые налоги».

Карл Нехаммер занимал пост канцлера Австрии с декабря 2021 года. Reuters отмечает, что в связи с его отставкой в стране, возможно, пройдут новые парламентские выборы.