По итогам голосования на парламентских выборах в Австрии первое место занимает правопопулистская Партия свободы, свидетельствуют прогнозы государственного телеканала ORD, основанные на экстраполяции данных досрочного голосования.

Как полагает ORD, Партия свободы получит 29% голосов, правящая консервативная Народная партия — 26,2%, Социал-демократическая партия — 20,5%.

Партия «Зеленых», которая в нынешнем составе парламента входит в коалицию с Народной партией, может рассчитывать лишь на 8,7%.

Несмотря на первое место, Партия свободы почти наверняка не попадет в правительство, так как другие ведущие политические силы до выборов исключали создание коалиции с ней.

Австрийская партия свободы — одна из старейших партий в современной Австрии, она неизменно попадает в парламент с 1959 года, однако до сих пор никогда не занимала по итогам выборов первое место.

Партия свободы критикует поставки оружия Украине. Ее лидер Герберт Кикль называл виновником войны в Украине НАТО и говорил, что в первую очередь она выгодна США. Партия выступает против антироссийских санкций, считая, что их поддержка невыгодна Австрии, а также нарушает ее нейтралитет.

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