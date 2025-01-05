Депутат бундестага сообщил, что Шольц поедет в Москву на встречу с Путиным. В правительстве Германии назвали это ложью и пригрозили подать в суд

Правительство Германии подготовит «юридические шаги» в связи с информацией, которую распространил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, заявивший, что канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы планирует посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт.

4 января Кизеветтер написал в соцсети X, что «появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц отправится в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля». В этот день должны состояться досрочные выборы в немецкий парламент. Депутат назвал это «сюрпризом предвыборной кампании». Источника этой информации он не назвал. Он также утверждает, что в марте пройдет встреча российского президента с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Планы встретиться с Путиным отверг сам Шольц. Он назвал заявление Кизеветтера ложью, сообщает Tagesschau.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт также назвал ложью слова депутата. «Такая поездка не планируется и не имеет никакого смысла. Сейчас готовятся юридические шаги [в связи с этим», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путин в настоящий момент нет планов встречаться с Шольцем и Трампом.

В декабре Spiegel писал, что Шольц якобы планирует в ближайшие дни посетить Москву для переговоров с Путиным о прекращении войны в Украине. При этом собеседник издания в ХДС называл эту информацию «слухами», подтверждения которым нет.

15 ноября 2024 года Шольц и Путин провели телефонный разговор — первый за два года. В Кремле заявили, что произошел «подробный и откровенный обмен мнениями» по ситуации в Украине. Немецкая сторона сообщила, что канцлер призвал Путина прекратить агрессию против Украины и вывести с ее территории войска. Позже Шольц назвал этот разговор «разочаровывающим», так как Путин «просто снова повторил все свои формулировки».