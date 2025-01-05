Более 30 дельфинов погибли из-за разлива мазута в Керченском проливе

Более 30 погибших дельфинов обнаружили в море после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе. Об этом говорится в телеграм-канале научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа».

«​​С момента ЧС мы зафиксировали 61 погибшее китообразное, из них — 32 особи, погибшие после 15 декабря, гибель которых вероятнее всего связана с разливом мазута. Остальные погибли до ЧС — совсем старые тела», — заявили в «Дельфе».

В центре сообщили, что практически каждый день получают информацию о новых погибших дельфинах.

«Для этого периода времени (вне сезона выбросов) такое количество погибших — это нетипично большая цифра. Судя по состоянию тел — скорее всего основная часть этих китообразных погибли в первые 10 дней после катастрофы. И сейчас их продолжает выносить море. Пострадали, в основном, азовки, которые всегда являлись наиболее уязвимыми китообразными», — говорится в сообщении.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера с нефтепродуктами — «Волгонефть—212» и «Волгонефть—239». По данным экстренных служб, танкеры суммарно перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов. Мазутом оказались загрязнены десятки километров берега в Краснодарском крае. 25 декабря власти ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации.

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