Власти Сумской области сообщили, что российские военные сбросили авиабомбу на многоэтажный дом. Один подъезд обрушился, 10 человек ранены

Обновление. По последним данным ГСЧС Украины, в селе Свесса в результате авиаудара ранены 10 человек, в том числе двое детей. Всего повреждены четыре многоквартирных дома.

Российские военные нанесли удар по Свесской общине Шосткинского района Сумской области, сбросив корректируемую авиационную бомбу на жилой пятиэтажный дом, сообщила военная администрация региона.

Один подъезд полностью разрушен. Под завалами могут находиться люди. Идет поисково-спасательная операция.

По данным прокуратуры региона, войска РФ сбросили над жилыми кварталами две бомбы. В результате атаки ранены пять мирных жителей: трое взрослых, а также двухлетние девочка и мальчик.

Прокуратура начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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хроника войны

Война Тысяча сорок шестой день. Российские беспилотники массово атаковали Украину, украинские — Россию. В Ленинградской области целью дронов стал морской порт