Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонглист британской премии BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана»

Актеры Юра Борисов Марк Эйдельштейн вошли в лонглист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера.

Актеры, попавшие в лонглист, проходят во второй тур, где голосованием будут выбраны шесть номинантов на премию. Их имена объявят 15 января.

Само вручение премии BAFTA Film Awards 2025 состоится 16 февраля в Королевском фестивальном зале Southbank Centre.

Вместе с Борисовым и Эйдельштейном в лонглисте еще восемь актеров — Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Харрис Дикинсон («Плохая девочка»), Джереми Стронг («Ученик»), Киран Калкин («Настоящая боль») и Стенли Туччи («Конклав»).

Юра Борисов также номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» — как и сам фильма «Анора». Вручение премии пройдет в Лос-Анджелесе 5 января 2025 года.

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