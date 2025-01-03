Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонглист британской премии BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана»
Актеры Юра Борисов Марк Эйдельштейн вошли в лонглист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера.
Актеры, попавшие в лонглист, проходят во второй тур, где голосованием будут выбраны шесть номинантов на премию. Их имена объявят 15 января.
Само вручение премии BAFTA Film Awards 2025 состоится 16 февраля в Королевском фестивальном зале Southbank Centre.
Вместе с Борисовым и Эйдельштейном в лонглисте еще восемь актеров — Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Харрис Дикинсон («Плохая девочка»), Джереми Стронг («Ученик»), Киран Калкин («Настоящая боль») и Стенли Туччи («Конклав»).
Юра Борисов также номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» — как и сам фильма «Анора». Вручение премии пройдет в Лос-Анджелесе 5 января 2025 года.
«Медуза» — это вы! Уже три года мы работаем благодаря вам, и только для вас. Помогите нам прожить вместе с вами 2025 год!
Если вы находитесь не в России, оформите ежемесячный донат — а мы сделаем все, чтобы миллионы людей получали наши новости. Мы верим, что независимая информация помогает принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Берегите себя!