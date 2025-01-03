В тюрьме французского Арля заключенный захватил пятерых заложников. Через несколько часов он сдался, пострадавших нет
Во французском городе Арль заключенный центральной тюрьмы Буш-дю-Рон захватил в заложники нескольких человек, сообщают BFM TV и Liberation.
По данным Liberation, в заложниках находились пять человек: четверо медицинских работников и один сотрудник тюрьмы. Позже один врач был освобожден и в заложниках остались четверо.
О захвате заложников также сообщил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен. Спустя два часа он написал, что заключенный сдался и был арестован, пострадавших нет. Другие подробности инцидента пока неизвестны.
По данным AFP, у заключенного был при себе самодельный шип. Также, как сообщает агентство, известно, что 37-летний заключенный страдает психическими расстройствами. RTL пишет, что он отбывал срок за изнасилование с применением оружия.
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