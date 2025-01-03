Республиканец Майк Джонсон переизбран спикером палаты представителей США со второго раза, передают CNN, NBC News и Reuters.

Из 434 конгрессменов за Джонсона проголосовали 218 — это минимально необходимое для избрания большинство. Еще 215 конгрессменов проголосовали за демократа Хакима Джеффриса. В первом туре голосования у Джонсона было 216 голосов против 215 у Джеффриса, но затем двое республиканцев, отдавших голоса другим кандидатам, изменили свое мнение.

CNN отмечает, что несмотря на победу, в конгрессе Джонсону предстоит столкнуться с серьезными вызовами из-за самого неустойчивого большинства в палате представителей за последние сто лет.

Джонсон станет спикером палаты представителей во второй раз подряд. Его в качестве кандидата на этот пост в конце декабря поддержал избранный президент США Дональд Трамп. «Спикер Майк Джонсон — хороший, трудолюбивый, религиозный человек. Он поступит правильно, и мы продолжим побеждать. У Майка есть моя полная и тотальная поддержка», — написал Трамп.

Избрание спикера было первоочередной задачей нового конгресса, собравшегося впервые 3 января. После выборов, прошедших в ноябре, республиканцы будут контролировать обе палаты конгресса — и сенат, и палату представителей. В прошлом составе контроль над сенатом был у демократов.

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