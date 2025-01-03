Фицо пригрозил сократить поддержку украинских беженцев в Словакии в ответ на остановку транзита российского газа Киевом

Правящая партия Словакии SMER-SD готова провести в коалиции переговоры о «существенном сокращении» субсидий для украинцев, находящихся на территории страны, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в его соцсетях.

Заявление Фицо стало ответом на прекращение Киевом транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года.

Фицо назвал действия президента Украины Владимира Зеленского «саботажем» и заявил, что тот «намеренно вредит» и наносит ущерб государственным финансам Словакии и всего Евросоюза. По оценке Фицо, в результате действий Зеленского Словакия потеряет 500 миллионов евро в год на транзитных сборах.

Также Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

7 января правительственная делегация Словакии должна принять участие в переговорах по поводу остановки транзита газа в Брюсселе, после чего Фицо планирует созвать коалиционный совет, а затем заседание правительства, на котором партнеры по коалиции должны обсудить меры в отношении Киева.

Поставки российского газа в Европу через Украину, которые осуществлял «Газпром», были остановлены в 8:00 по московскому времени 1 января в связи с окончанием договора на транзит. До этого российский газ поставлялся только в три страны Евросоюза — Словакию, Австрию и Венгрию.

В связи с остановкой транзита, о которой Киев предупреждал заранее, у Словакии и Украины начался конфликт. 22 декабря Фицо приехал в Москву и встретился с Владимиром Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту поездку «либо торговлей государственными интересами, либо работой на собственный карман». Позже Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, а Зеленский обвинил его в намерении «открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии».

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