В Таиланде попал в аварию автобус с российскими туристами. Пострадали 27 человек
Автобус с российскими туристами попал в аварию 2 января на автомагистрали в Таиланде, пишет издание Matichon.
По предварительным данным, туристический автобус не справился с управлением и врезался в ограждение КПП, задев проезжающую рядом «Тойоту».
В результате ДТП пострадали 27 россиян. Всего в автобусе находились 37 пассажиров.
Пострадавших госпитализировали в одну из больниц города Паттайя.
Транспортное средство получило значительные повреждения.
«Медуза» — это вы! Уже три года мы работаем благодаря вам, и только для вас. Помогите нам прожить вместе с вами 2025 год!
Если вы находитесь не в России, оформите ежемесячный донат — а мы сделаем все, чтобы миллионы людей получали наши новости. Мы верим, что независимая информация помогает принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Берегите себя!