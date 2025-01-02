В Таиланде попал в аварию автобус с российскими туристами. Пострадали 27 человек

Автобус с российскими туристами попал в аварию 2 января на автомагистрали в Таиланде, пишет издание Matichon.

По предварительным данным, туристический автобус не справился с управлением и врезался в ограждение КПП, задев проезжающую рядом «Тойоту».

В результате ДТП пострадали 27 россиян. Всего в автобусе находились 37 пассажиров.

Пострадавших госпитализировали в одну из больниц города Паттайя.

Транспортное средство получило значительные повреждения.