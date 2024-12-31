США обвинили китайских хакеров в кибератаке на Минфин

Министерство финансов США уведомило конгресс, что хакеры, действующие в интересах Китая, взломали компьютерную систему ведомства и получили доступ к рабочим компьютерам и несекретным документам. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на письмо, которое министерство направило в конгресс 30 декабря.

В письме сказано, что 8 декабря сторонняя компания BeyondTrust, которая предоставляет услуги по разработке программного обеспечения, уведомила Минфин, что «некий угрожающий субъект» получил ключ безопасности, обеспечивающий удаленный доступ к определенным рабочим системам ведомства и его документам.

В Минфине назвали взлом крупным инцидентом в сфере кибербезопасности. Расследование ведут Федеральное бюро расследований и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры.

Представитель министерства иностранных дел КНР заявил, что «Китай всегда выступал против любых форм хакерских атак». Представитель посольства Китая в Вашингтоне, в свою очередь, назвал заявления властей США клеветой, которая «не имеет под собой никаких оснований».