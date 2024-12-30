Владимир Путин подписал указ, передавший акции пивоваренной компании AB InBev Efes во временное управление группе компаний «Вместе».

AB InBev Efes производит пиво Bud, Hoegaarden, Stella Artois, Löwenbräu, Velkopopovický Kozel, «Клинское», «Сибирская корона» и другие — всего более 75. В России у компании 11 пивоваренных заводов, она одна из лидеров рынка.

AB InBev Efes — совместное предприятие бельгийской Anheuser-Busch InBev и турецкой Anadolu Efes, созданное в 2018 году. В апреле 2022 года бельгийская AB InBev объявила о намерении продать свою неконтролирующую долю турецкому партнеру, однако в августе 2024-го стало известно, что российская правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями не дала разрешения на эту сделку. Причины отказа были неизвестны.

Тогда же, как отмечает The Bell, активы получила группа компаний «Вместе», гендиректором которой значится Николай Тюрников. Компания была создана в августе 2024 года и занимается разработкой ПО и консультационными услугами по вопросам финансового посредничества.

AB InBev Efes оставалась последним из трех крупнейших производителей пива в России, которое контролировалось зарубежными компаниями. Датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group, которому принадлежала «Балтика», был национализирован в июле 2023 года, а голландская Heineken ушла из России после начала войны в 2022 году и к августу 2023-го продала свои активы.