После авиакатастрофы в Южной Корее у еще одного самолета Jeju Air возникли проблемы с шасси

Самолет Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air, выполнявший внутренний рейс Кимпхо — Чеджу, 30 декабря вернулся в аэропорт вылета из-за той же проблемы с шасси, которая накануне привела к крушению другого самолета компании. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники.

По их словам, самолет вылетел из международного аэропорта Кимпхо в 6:37 утра по местному времени (00:37 по Москве), но вскоре после взлета экипаж обнаружил проблему с шасси. Пилоты предупредили 161 пассажира о возникшей неисправности, после чего вернулись в Кимпхо в 7:25 утра.

Представитель Jeju Air сообщил на пресс-конференции, что после дополнительной проверки выяснилось, что шасси функционирует нормально, но командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета.

Предполагается, что из-за проблем с шасси 29 декабря произошла авиакатастрофа в Муане, где разбился другой самолет Jeju Air. При крушении погибли 179 человек, выжили двое. Рейс выполнял самолет Boeing 737-800. Всего у Jeju Air 39 таких самолетов.

После авиакатастрофы власти Южной Кореи распорядились провести экстренную проверку безопасности всех авиакомпаний страны, сообщает Reuters.

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