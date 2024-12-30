Историк из Екатеринбурга Иван Абатуров отверг расследование «Би-би-си», в котором утверждалось, что он писал доносы от имени Анны Коробковой

Историк из Екатеринбурга Иван Абатуров, который, как утверждает «Русская служба Би-би-си», мог писать доносы под именем Анны Коробковой, заявил, что никогда ничего подобного не делал. Пост с ответом на материал издания он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Прежде всего, я не признаю, что когда-либо что-то писал от имени Анны Коробковой», — заявил он.

«Русская служба Би-би-си» в своем материале рассказывала об исследовании социального антрополога Александры Архиповой, на которую Анна Коробкова написала донос в 2022 году. Абатуров в своем ответе комментирует некоторые моменты исследования, в частности, сравнение своих текстов с письмами Коробковой.

Он выразил сомнение в квалификации лингвиста Даниила Скоринкина, проводившего анализ текстов. «Был проведен анализ текстов (не почерка, так как образцов почерка Анны Коробковой не нашли) силами некого лингвиста, который живет в Германии и было объявлено, что в некоторых текстах, опубликованных от моего имени и в текстах от имени Анны Коробковой использовались одни и те же речевые обороты. Текст этой „экспертизы“ опубликован не был, а дан лишь ее пересказ. Кстати, никаких данных о квалификации этого лингвиста, приведено не было — то есть никаких сведений ни об образовании, ни об опыте работы. <…> На этот аргумент могу ответить просто — искусственный интеллект легко может имитировать любой стиль любого человека», — написал Абатуров.

В материале «Би-би-си» говорилось, что у Коробковой и Абатурова совпадает IP-адрес, с которого они отправляли жалобы и доносы. По словам Абатурова, до конца 2022 года у него не было собственного домашнего интернета и он часто пользовался общественным вай-фаем.

«Разумеется, авторы материала не стали сравнивать мои письма и доносы от имени Коробковой за 2023 год — с каких IP-адресов они были посланы. Между тем такая возможность была — екатеринбургские оппозиционеры получали в 2023 году мои письма, а один из историков в Екатеринбурге получил ряд писем от имени Анны Коробковой. Сравнение могло бы свести на нет этот аргумент», — заявил историк.

По его предположению, Архипова опубликовала свое исследование для того, чтобы «создать шум и получить деньги на проведение исследований».

Абатуров заявил, что его пост будет доступен в течение суток, после чего он его удалит. Он также указал, что не дает согласие на цитирование или пересказ его поста в изданиях, объявленных российскими властями «нежелательными организациями» или «иноагентами».

Согласно материалу «Русской службы Би-би-си», Анна Коробкова рассказывала, что только с февраля по сентябрь 2023 года написала 1357 доносов, в том числе в прокуратуру, ФСБ, ФСИН, Минюст и другие ведомства. До этого она говорила, что за первый год войны в Украине направила в органы власти 764 доноса. Среди них — доносы на учителей, академиков, преподавателей, правозащитников, врачей и адвокатов. Она также рассылала письма с угрозами, в которых предлагала людям, которые дали комментарии СМИ-«иноагентам», пообещать, что они больше не будут разговаривать с такими изданиями.

Подробнее об исследовании Александры Архиповой

Антрополог Александра Архипова выяснила, что серийная доносчица Анна Коробкова — это историк из Екатеринбурга Иван Абатуров Его личность удалось установить с помощью анализа текстов и правок в «Википедии»

Подробнее об исследовании Александры Архиповой

Антрополог Александра Архипова выяснила, что серийная доносчица Анна Коробкова — это историк из Екатеринбурга Иван Абатуров Его личность удалось установить с помощью анализа текстов и правок в «Википедии»