Иван Абатуров задает вопрос на лекции в «Ельцин-центре» Президентский центр Бориса Ельцина / YouTube

Под псевдонимом Анны Коробковой, которая написала сотни доносов на россиян с оппозиционными взглядами, может скрываться историк, журналист из Екатеринбурга, бывший преподаватель местного колледжа Иван Абатуров. Об этом говорится в материале «Русской службы Би-би-си».

Личность доносчика установила социальный антрополог Александра Архипова, на которую Коробкова написала донос осенью 2022 года. Тогда Коробкова направила письмо в РАНХиГС, где работала Архипова. Оно касалось интервью антрополога телеканалу «Дождь». В нем Коробкова просила уволить Архипову из вуза за «аморальный проступок», который заключался в том, что она высказала в интервью каналу информацию, «дискредитирующую» российскую «спецоперацию» в Украине.

В феврале 2023 года Архипова начала собирать базу доносов Коробковой, чтобы проверить, написаны ли они одним человеком или их пишут разные люди, например, российские силовики. Она также собирала письма Коробковой журналистам, так как в какой-то момент о ней начали писать как русскоязычные, так и западные СМИ (доносчица общалась с журналистами в письменной форме, у нее также завязалась переписка с Архиповой).

К концу 2024 года у Архиповой было 74 текста, подписанных Коробковой. Это были доносы на учителей, академиков, преподавателей, правозащитников, врачей и адвокатов. Она также рассылала письма с угрозами, в которых предлагала людям, которые дали комментарии СМИ-«иноагентам», пообещать, что они больше не будут разговаривать с такими изданиями. Сама Коробкова позже рассказала, что только с февраля по сентябрь 2023 года написала 1357 доносов, в том числе в прокуратуру, ФСБ, ФСИН, Минюст и другие ведомства. До этого она говорила, что за первый год войны в Украине направила в органы власти 764 доноса.

Архипова также обнаружила страницу о Коробковой в русскоязычной «Википедии». Там было опубликовано много копий ответов российских ведомств на доносы Коробкой — то есть, как отметила антрополог, у автора статьи был доступ к ответам из госорганов. Вместе с лингвистом Даниилом Скоркиным они сравнили статью в «Википедии» с письмами, которые Коробкова отправляла самой Архиповой и другим журналистам. Для этого они использовали стилометрический анализ — метод определения текста, основанный на частоте употребления в нем тех или иных служебных слов. Он показал, что статья в «Википедии» и письма Коробковой очень близки.

Из истории правок статьи также следовало, что ее написал пользователь «Аркадий2023». Этот же пользователь загружал фотографии на «Викисклад» (один из проектов «Википедии») — это были кадры с различных мероприятий из Екатеринбурга, в основном из «Ельцин-центра», сделанные камерой Panasonic DMC-FT4. Они выяснили, что до пользователя «Аркадий2023», который появился в «Википедии» в апреле 2023 года, эту модель фотоаппарата использовал только один пользователь сервиса из России — с ником «Иван Абатуров»

Архипова и Скоркин собрали тексты, написанные Абатуровым — его тексты на «Викиновостях», описания правок в «Википедии», посты в социальных сетях, комментарии на различных ресурсах, и сравнили их с доносами и письмами Коробковой.

В итоге они пришли к выводу, что доносы «Коробковой» и Абатурова одинаковы по структуре и содержат одинаковые тематические блоки, порядок которых иногда меняется. Доносы других авторов, которые анализировали Архипова и Скоркин, были структурированы иначе, говорят исследователи. Некоторые специфические фразы, которые регулярно встречаются в доносах «Коробковой», можно найти и в текстах Абатурова. Например, формулу «Я (категорически) против любой/любого/любых [X]», с которой часто начинаются доносы «Коробковой», Абатуров тоже регулярно использует. <…> Помимо этого они нашли в текстах «Коробковой» и Абатурова одинаковые лексические и грамматические особенности и ошибки. Например, и Абатуров, и Коробкова используют слово «мол» для передачи косвенной речи, причем перед ним часто стоит тире, а запятых, которые должны быть по правилам, нет.

Кроме того, Коробкова регулярно использует сложные союзы (причем, при этом, то есть) в начале предложения — у Абатурова исследователи нашли сотни примеров такого же употребления этих слов. Оба регулярно используют оборот «это лицо» или «данное лицо», а также используют по несколько раз слово «который» в одном предложении с разными объектами.

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Архипова также проанализировала информацию, которую раскрывала о себе Коробкова в переписке с ней и журналистами. Некоторые данные совпадают с тем, что из открытых источников известно об Абатурове. Они оба родились в 1985 году, получили гуманитарное образование, занимались преподаванием, а деды обоих участвовали во Второй мировой войне. Коробкова рассказывала, что писать доносы ее научил дед, который сам был доносчиком НКВД в сталинские времена.

«Би-би-си» выяснила, что у Коробковой и Абатурова совпадает IP-адрес, с которого они отправляли жалобы и доносы. Он принадлежит диапазону, зарегистрированному за екатеринбургским интернет-провайдером «Инсис».

В расследовании говорится, что Иван Абатуров в 2008 году окончил магистратуру истфака Уральского государственного университета (УрГУ). Его научным руководителем был историк и глава уральского отделения «Мемориала» Алексей Мосин. Он рассказал, что у его коллег было к Абатурову отношение «от настороженного до неприязненного». По его словам, Абатуров, например, угрожал одной преподавательнице, потому что она, как он считал, занижала ему оценки. Мосин также утверждает, что в вуз приходила бабушка Абатурова, которая «выясняла отношения, почему ему вместо пятерки ставят четверку».

В 2013 году Ленинский суд Екатеринбурге назначил Абатурову штраф в пять тысяч рублей по делу о побоях. Его обвиняли в драке со студентом Екатеринбургского монтажного колледжа, где он тогда работал преподавателем. Он отрицал вину. Абатуров также рассказывал, что студенты регулярно бросали в него различные предметы, в том числе жестяные банки, мел и кедровые орехи.

Журналисты выяснили, что во второй половине 2010-х годов Абатуров писал разные обращения в органы власти, а сканы их ответов он загружал на «Викисклад». В конце 2010-х годов он начал активно посещать общественные мероприятия в Екатеринбурге, часто приходил в «Ельцин-центр», а также на ежемесячные акции в поддержку политзаключенных. Он представлялся журналистом и писал о мероприятиях в «Викиновостях».

В какой-то момент, как утверждает «Би-би-си», Абатуров начал писать доносы под своим именем на общественных деятелей. В частности, в начале января 2020 года ученый и правозащитник Сергей Зыков узнал, что Абатуров написал на него донос судебным приставам. Анна Коробкова стала получать известность как серийная доносчица в 2022 году. Один из собеседников «Би-би-си» отметил, что у некоторых екатеринбургских общественных деятелей появились подозрения, что под именем Анны Коробковой пишет Абатуров. Им показался знакомым стиль, в котором были написаны доносы.

«Он историк, он хорошо знает судебную статистику, лучше всех юристов. Он поддержал войну, когда она началась. В личных беседах он говорил, что доносы — это хорошо. Слово „донос“ имеет для него позитивную коннотацию. Он объяснял, что доносы — это способ взаимодействия гражданского общества с государством», — сказал журналистам один из общественных деятелей Екатеринбурга, общавшийся с Абатуровым.

В свою очередь глава уральского «Мемориала» Алексей Мосин заявил, что не готов поверить, что под именем серийной доносчицы Коробковой скрывается Абатуров. При этом Коробкова отправила ранее несколько писем с угрозами Мосину. «Он учился на моих глазах. Был мальчиком, мягко говоря, со странностями. Но у меня все равно к нему особое отношение. Знаете, к своим ученикам всегда по-особенному относишься. Я просто не могу поверить, что он способен на это. Чтобы вот так вот вести себя… Я все-таки считаю, что он меня почитает как учителя», — сказал историк.

В ответ на сообщение корреспондента «Би-би-си» во «ВКонтакте», действительно ли он пишет доносы под именем Коробковой, Абатуров написал: «Здравствуйте. Вы ошиблись». До Абатурова удалось дозвониться екатеринбургскому изданию Itʼs My City. Он отказался отвечать на вопросы журналиста, сославшись на то, что суд отозвал лицензию у издания — и на то, что его сайт заблокирован.

Обновлено. После выхода материала «Би-би-си» профиль Ивана Абатурова в «Википедии» был бессрочно заблокирован.

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